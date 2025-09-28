У Києві пролунали вибухи. Працює ППО (відбій)

"Ударний БпЛА над Києвом, зі сторони Броварів", - повідомили військові о 01:18.

Ткаченко зазначив, що в столиці оголошено тривогу через ворожі БпЛА.

"Може бути гучно. Пройдіть в найближче укриття і залишайтесь там до відбою тривоги!", - зазначив очільник КМВА.

Оновлено 01:37

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Ворожий "Шахед" вийшов за межі міста у західному напрямку та більше не фіксується.