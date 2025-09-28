UA

У Києві пролунали вибухи. Працює ППО (відбій)

Фото: росіяни атакують Київ ударними дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві чути звуки вибухів. Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих безпілотниках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, Повітряні сили і голову КМВА Тимура Ткаченка.

"Ударний БпЛА над Києвом, зі сторони Броварів", - повідомили військові о 01:18.

Ткаченко зазначив, що в столиці оголошено тривогу через ворожі БпЛА.

"Може бути гучно. Пройдіть в найближче укриття і залишайтесь там до відбою тривоги!", - зазначив очільник КМВА.

Оновлено 01:37

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Ворожий "Шахед" вийшов за межі міста у західному напрямку та більше не фіксується.

Обстріл "Шахедами" 28 вересня

З вечора суботи, 27 вересня, військові РФ запустили по Україні дрони-камікадзе "Шахед". У східних, північних, південних і центральних областях було оголошено повітряну тривогу.

Близько 01:00 у Запоріжжі пролунали вибухи. Місто атакують ударні безпілотники, також повідомлялося про ризик ударів по області швидкісними ракетами.

Додамо, що вдень у суботу росіяни вдарили дроном по цивільному автомобілю в Сумській області, загинув чоловік.

