ua en ru
Нд, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Запоріжжі пролунали вибухи на тлі атаки дронів і ракет

Запоріжжя, Неділя 28 вересня 2025 01:17
UA EN RU
У Запоріжжі пролунали вибухи на тлі атаки дронів і ракет Фото: російські загарбники атакують Запоріжжя (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Валерій Савицький

У Запоріжжі було чути звук вибуху на тлі загрози ракетного удару в Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Вибухи у місті пролунали о 01:09.

Перед цим, о 01:07 Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області.

"Увага! Загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області", - зазначив керівник ОВА.

Оновлено 01:18

У місті пролунали повторні вибухи.

Перед цим військові повідомили про рух ворожого дрона та швидкісної цілі на Запоріжжя.

Повітряна атака Росії

В ніч на 28 вересня російські терористи масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Вдень 27 вересня військові агресора атакували дроном цивільний автомобіль у Сумській області. Є загиблий.

Крім того, вдарили БпЛА по працівниках газової служби у Сумській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя
Новини
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Трамп захотів ввести війська до "спустошеного війною" Портленда
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"