У Запоріжжі пролунали вибухи на тлі атаки дронів і ракет
У Запоріжжі було чути звук вибуху на тлі загрози ракетного удару в Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне та голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
Вибухи у місті пролунали о 01:09.
Перед цим, о 01:07 Федоров повідомив про вибухи у Запорізькій області.
"Увага! Загроза ударів швидкісних ракет по Запорізькій області", - зазначив керівник ОВА.
Оновлено 01:18
У місті пролунали повторні вибухи.
Перед цим військові повідомили про рух ворожого дрона та швидкісної цілі на Запоріжжя.
Повітряна атака Росії
В ніч на 28 вересня російські терористи масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Вдень 27 вересня військові агресора атакували дроном цивільний автомобіль у Сумській області. Є загиблий.
Крім того, вдарили БпЛА по працівниках газової служби у Сумській області.