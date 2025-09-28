В Киеве прозвучали взрывы. Работает ПВО (отбой)

"Ударный БпЛА над Киевом, со стороны Броваров", - сообщили военные в 01:18.

Ткаченко отметил, что в столице объявлена тревога из-за вражеских БПЛА.

"Может быть громко. Пройдите в ближайшее укрытие и оставайтесь там до отбоя тревоги!", - отметил глава КГВА.

Обновлено 01:37

В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Вражеский "Шахед" вышел за пределы города в западном направлении и больше не фиксируется.