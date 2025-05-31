РФ атаковала Україну ракетами та реактивними дронами. Скільки цілей збила ППО

Фото: ППО збила 69 дронів та три ракети під час атаки по Україні 31 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)

В ніч на 31 травня росіяни запустили по Україні 114 дронів та ракет. Серед безпілотників були і реактивні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 31 травня противник атакував 114 засобами повітряного нападу. А саме: 107 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (Крим);

2 реактивними ударними БпЛА (невстановленого типу) із Бєлгородської області;

2 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області;

3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області. Основні напрямки повітряного удару - Харківська, Сумська та Донецька області. Як відпрацювала ППО Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. "Станом на 8:30 протиповітряною обороною знешкоджено 69 ворожих БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни", - зазначили військові. При цьому 42 збито вогневими засобами ураження, 30 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях.