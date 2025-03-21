В Києві пролунали вибухи: працює ППО

Нагадаємо, що сьогодні ввечері російські військові запустили по Україні дрони. РБК-Україна детально описало в яких регіонах існує небезпека ворожих ударів.

Зауважимо, що росіяни провели переговори з США, після чого ворог нібито погодився не бити по енергетиці в Україні. Однак, російські військові, як і раніше продовжують вдаватись до нічних обстрілів.

Наприклад, у ніч на 21 березня росіяни запустили проти України 214 ударних дронів. Внаслідок атаки постраждали Одеська, Хмельницька, Сумська та Київська області.

Перед тим, у ніч на 20 березня противник атакував 171 ударним БпЛА.

Сьогодні, 21 березня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в останні дні росіяни запускають рекордні кількості дронів.

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