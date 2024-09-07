UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)

Фото: у Києві працює ППО, було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві цієї ночі пролунали вибухи під час повітряної тривоги через фіксацію ворожих ударних безпілотників. У районі столиці іде робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Київська міська військова адміністрація в Telegram.

Спочатку у столиці було чути два вибухи близько 03.10.

 Після цього представники влади міста заявили про роботу ППО у Києві, та закликали мешканців перебувати в укриттях.

"У Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка.

Після цього у Києві пролунала ще серія вибухів.

Додамо, що у командуванні Повітряних сил ЗСУ перед тим розповіли, що ударні безпілотники противника фіксувалися в районі Києва, й рухалися зі сходу.

Оновлено: відбій тривоги у Києві

Між тим у КМВА о 03.21 заявили про відбій загрози ворожих повітряних атак для столиці.

Оновлено: фіксують падіння уламків

Як розповів начальник КМВА, внаслідок атаки "Шахедів" у столиці у Печерському районі зафіксовано падіння уламків.

"Попередньо, у дворі житлового будинку.", - розповів чиновник.

Він додав, що наразі інформація уточнюється, й на місце слідують оперативні підрозділи.

Нічна "Шахедна" атака

Нагадаємо, ввечері 6 вересня був зафіксований рух дронів-камікадзе російських окупантів у бік України. Так, у кількох областях була оголошена повітряна тривога.

Також у Київській області велася робота протиповітряної оборони через "Шахеди". А згодом повітряна тривога була оголошена й у Києві, але пізніше її відмінили.

Додамо, через роботу сил ППО лунали вибухи в районі Миколаєва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївППОВибухиАтака дронів