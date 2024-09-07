У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)

Спочатку у столиці було чути два вибухи близько 03.10.

Після цього представники влади міста заявили про роботу ППО у Києві, та закликали мешканців перебувати в укриттях.

"У Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка.

Після цього у Києві пролунала ще серія вибухів.

Додамо, що у командуванні Повітряних сил ЗСУ перед тим розповіли, що ударні безпілотники противника фіксувалися в районі Києва, й рухалися зі сходу.

Оновлено: відбій тривоги у Києві

Між тим у КМВА о 03.21 заявили про відбій загрози ворожих повітряних атак для столиці.

Оновлено: фіксують падіння уламків

Як розповів начальник КМВА, внаслідок атаки "Шахедів" у столиці у Печерському районі зафіксовано падіння уламків.

"Попередньо, у дворі житлового будинку.", - розповів чиновник.

Він додав, що наразі інформація уточнюється, й на місце слідують оперативні підрозділи.

Нічна "Шахедна" атака

Нагадаємо, ввечері 6 вересня був зафіксований рух дронів-камікадзе російських окупантів у бік України. Так, у кількох областях була оголошена повітряна тривога.

Також у Київській області велася робота протиповітряної оборони через "Шахеди". А згодом повітряна тривога була оголошена й у Києві, але пізніше її відмінили.

Додамо, через роботу сил ППО лунали вибухи в районі Миколаєва.