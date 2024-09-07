У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)

У Києві цієї ночі пролунали вибухи під час повітряної тривоги через фіксацію ворожих ударних безпілотників. У районі столиці іде робота сил та засобів протиповітряної оборони.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Київська міська військова адміністрація в Telegram.
Спочатку у столиці було чути два вибухи близько 03.10.
Після цього представники влади міста заявили про роботу ППО у Києві, та закликали мешканців перебувати в укриттях.
"У Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться в заяві начальника КМВА Сергія Попка.
Після цього у Києві пролунала ще серія вибухів.
Додамо, що у командуванні Повітряних сил ЗСУ перед тим розповіли, що ударні безпілотники противника фіксувалися в районі Києва, й рухалися зі сходу.
Оновлено: відбій тривоги у Києві
Між тим у КМВА о 03.21 заявили про відбій загрози ворожих повітряних атак для столиці.
Оновлено: фіксують падіння уламків
Як розповів начальник КМВА, внаслідок атаки "Шахедів" у столиці у Печерському районі зафіксовано падіння уламків.
"Попередньо, у дворі житлового будинку.", - розповів чиновник.
Він додав, що наразі інформація уточнюється, й на місце слідують оперативні підрозділи.
Нагадаємо, ввечері 6 вересня був зафіксований рух дронів-камікадзе російських окупантів у бік України. Так, у кількох областях була оголошена повітряна тривога.
Також у Київській області велася робота протиповітряної оборони через "Шахеди". А згодом повітряна тривога була оголошена й у Києві, але пізніше її відмінили.
Додамо, через роботу сил ППО лунали вибухи в районі Миколаєва.
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