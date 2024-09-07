У Київській області чутно вибухи. Працює ППО

Фото: військові збивають ворожі дрони у Київській області (фото з відкритих джерел)

У Київській області лунають вибухи. Протиповітряна оборона працює по ударних безпілотниках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (КОВА).