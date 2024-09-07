У Київській області чутно вибухи. Працює ППО
У Київській області лунають вибухи. Протиповітряна оборона працює по ударних безпілотниках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
Людям радять перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
Повітряна тривога в Київській області була оголошена 6 вересня о 23:16.
За даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек", один "Шахед" летить західним курсом у районі Білої церкви.
Крім того, три ворожих БпЛА рухаються на сході Київської області.
Обстріли України
Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 6 вересня, росіяни запустили ударні дрони в напрямку України.
Згодом повідомлялося, про рух групи безпілотників на півночі Київської області в напрямку Житомирської області.
Поблизу Миколаєва пролунав вибух через роботу ППО в районі міста.
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