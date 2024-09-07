ua en ru
Сб, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві оголошували тривогу через атаку "Шахедів"

Київ, Субота 07 вересня 2024 03:12
UA EN RU
У Києві оголошували тривогу через атаку "Шахедів" Фото: у Києві оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві оголошували повітряну тривогу через атаку "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА і начальника КМВА Сергія Попка.

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йшлося у повідомленні о 3:03.

Попко уточнив, що тривога повʼязана із загрозою ударних безпілотників.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - зазначив він.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ворожі БпЛА в районі Києва зі сходу.

Моніторингові пабліки повідомляли про наближення двох ударних дронів з боку Броварів та Борисполя.

Оновлено

О 3:21 у Києві було оголошено відбій повітряної тривоги.

Станом на 3:41 карта повітряних тривог України виглядає так:

У Києві оголошували тривогу через атаку &quot;Шахедів&quot;

Обстріл "Шахедами"

Ввечері у п'ятницю, 6 вересня, армія РФ розпочала чергову масштабну атаку на Україну дронами типу "Шахед".

Близько 2:00 повідомлялося про звуки вибухів у Київській області через роботу ППО.

Також через роботу сил ППО лунали вибухи біля Миколаєва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії: пояснення Остіна
Чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії: пояснення Остіна
DAILY
"Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Нам українські землі не потрібні". Що кажуть полонені з Курщини про війну та Путіна