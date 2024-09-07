В Киеве раздались взрывы, работала ПВО

Сначала в столице было слышно два взрыва около 03.10.

После этого представители власти города заявили о работе ПВО в Киеве, и призвали жителей находиться в укрытиях.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - говорится в заявлении начальника КМВА Сергея Попко.

После этого в Киеве прогремела еще серия взрывов.

Добавим, что в командовании Воздушных сил ВСУ перед этим рассказали, что ударные беспилотники противника фиксировались в районе Киева и двигались с востока.

Обновлено: отбой тревоги в Киеве

Между тем в КГВА в 03:21 заявили об отбое угрозы вражеских воздушных атак для столицы.

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