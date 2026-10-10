У Києві пролунали вибухи після оголошення загрози балістики

Удень 10 жовтня в Києві пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Перед цим військові попередили про загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 13:58 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль, яка рухалася в напрямку Києва із Сумської області.
За хвилину військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська.
Близько 14:00 у столиці пролунали вибухи. Про це повідомив кореспондент РБК-Україна.
Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки в Оболонському районі. За його словами, сталося влучання в будівлю ресторану.
За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали у дворі житлового будинку.
Нагадуємо, 10 жовтня через російські обстріли в Києві запровадили масштабні аварійні відключення електроенергії.
Через пошкодження енергооб'єкта в Київській області також погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. У місті виникли перебої з водопостачанням, фахівці працюють над відновленням подачі води.
Крім того, вдень у Києві тимчасово зупинили рух поїздів метро та роботу ескалаторів через зникнення напруги. Також призупинили рух електротранспорту в Голосіївському районі та частині Солом'янського, Шевченківського й Печерського районів.