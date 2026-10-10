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У Києві масштабні відключення світла після атаки РФ

13:01 10.10.2026 Сб
1 хв
aimg Марія Науменко
У Києві масштабні відключення світла після атаки РФ Фото: жінка підключає генератор (Getty Images)
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У Києві через російську атаку 10 жовтня запровадили аварійні відключення електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

У компанії повідомили про аварійне знеструмлення на Південній Борщагівці. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням подачі електроенергії в оселі.

У ДТЕК не уточнили, скільки будинків залишилися без світла та коли саме планують завершити роботи.

Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання.

Оновлено о 13:30

Пізніше в ДТЕК повідомили, що масштабні відключення електроенергії охопили весь Київ через російські обстріли.

Стабілізаційні графіки наразі не діють.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло киянам.

Аварійні відключення в Київській області

Аварійні відключення також фіксують у Бучанському районі Київської області через атаку на енергетичні об'єкти.

Фахівці працюють над тим, щоб якомога швидше повернути світло споживачам.

Нагадуємо, 10 жовтня в кількох областях України запровадили графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських обстрілів.

Обмеження стосуються і Києва. За командою "Укренерго" у столиці застосовують графіки відключень. Графіки також діють у Київській області.

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