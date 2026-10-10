У Києві масштабні відключення світла після атаки РФ
У Києві через російську атаку 10 жовтня запровадили аварійні відключення електроенергії. Енергетики вже працюють над відновленням світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
У компанії повідомили про аварійне знеструмлення на Південній Борщагівці. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням подачі електроенергії в оселі.
У ДТЕК не уточнили, скільки будинків залишилися без світла та коли саме планують завершити роботи.
Енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання.
Оновлено о 13:30
Пізніше в ДТЕК повідомили, що масштабні відключення електроенергії охопили весь Київ через російські обстріли.
Стабілізаційні графіки наразі не діють.
Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути світло киянам.
Аварійні відключення в Київській області
Аварійні відключення також фіксують у Бучанському районі Київської області через атаку на енергетичні об'єкти.
Фахівці працюють над тим, щоб якомога швидше повернути світло споживачам.
Нагадуємо, 10 жовтня в кількох областях України запровадили графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських обстрілів.
Обмеження стосуються і Києва. За командою "Укренерго" у столиці застосовують графіки відключень. Графіки також діють у Київській області.