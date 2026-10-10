У Києві призупинили рух метро та частини електротранспору
У київському метрополітені вдень 10 жовтня тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів", - йдеться в повідомленні.
Також через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту в Голосіївську районі, в частині Солом'янського, Шевченківського та Печерського районах Києва.
Про відновлення роботи повідомлять додатково.
Нагадаємо, у Києві через російську атаку 10 жовтня сталося аварійне відключення електроенергії на Південній Борщагівці.
У Бучанському районі Київщини через атаку на енергообʼєкти також фіксуються аварійні відключення світла.
Енергетики вже працюють над відновленням світла.