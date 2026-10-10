У Києві призупинили рух метро та частини електротранспору

Фото: у Києві призупинили рух метро через зникнення напруги (Getty Images)

Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У київському метрополітені вдень 10 жовтня тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів", - йдеться в повідомленні. Також через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту в Голосіївську районі, в частині Солом'янського, Шевченківського та Печерського районах Києва. Про відновлення роботи повідомлять додатково.