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У Києві призупинили рух метро та частини електротранспору

13:17 10.10.2026 Сб
1 хв
aimg Тетяна Степанова
У Києві призупинили рух метро та частини електротранспору Фото: у Києві призупинили рух метро через зникнення напруги (Getty Images)
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У київському метрополітені вдень 10 жовтня тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів через зникнення напруги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів", - йдеться в повідомленні.

Також через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту в Голосіївську районі, в частині Солом'янського, Шевченківського та Печерського районах Києва.

Про відновлення роботи повідомлять додатково.

Нагадаємо, у Києві через російську атаку 10 жовтня сталося аварійне відключення електроенергії на Південній Борщагівці.

У Бучанському районі Київщини через атаку на енергообʼєкти також фіксуються аварійні відключення світла.

Енергетики вже працюють над відновленням світла.

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Київ Електроенергія Війна в Україні Відключеня світла
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