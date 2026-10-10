У Києві перебої з водопостачанням після атаки РФ

Після атаки РФ 10 жовтня у Києві виникли перебої з водопостачанням. Пошкодження енергооб'єкта на Київщині погіршило ситуацію з енергозабезпеченням столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Крім того, у Києві спостерігаються перебої з подачею води.

За словами міського голови, пошкодження енергетичної інфраструктури на Київщині вплинуло на енергозабезпечення столиці.

Нагадуємо, 10 жовтня в Києві спочатку зафіксували аварійне знеструмлення на Південній Борщагівці. Згодом у ДТЕК повідомили, що масштабні відключення електроенергії через російські обстріли охопили всю столицю.

Стабілізаційні графіки наразі не діють, енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Також в Києві тимчасово призупинили рух поїздів метро та роботу ескалаторів через зникнення напруги. Без електропостачання зупинився і наземний електротранспорт у частині Голосіївського, Солом'янського, Шевченківського та Печерського районів.