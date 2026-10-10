В Киеве прогремели взрывы после объявления угрозы баллистики

Днем 10 октября в Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Перед этим военные предупредили об угрозе баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 13:58 Воздушные силы сообщили о скоростной цели, которая двигалась в направлении Киева из Сумской области.
Через минуту военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Брянска.
Около 14:00 в столице прогремели взрывы. Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина.
Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях атаки в Оболонском районе. По его словам, произошло попадание в здание ресторана.
По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома.
Напомним, 10 октября из-за российских обстрелов в Киеве ввели масштабные аварийные отключения электроэнергии.
Из-за повреждений энергообъекта в Киевской области также ухудшилась ситуация с энергообеспечением столицы. В городе возникли перебои с водоснабжением, специалисты работают над возобновлением подачи воды.
Кроме того, днем в Киеве временноостановили движение поездов метро и работу эскалаторов из-за исчезновения напряжения. Также приостановлено движение электротранспорта в Голосеевском районе и части Соломенского, Шевченковского и Печерского районов.