В Киеве прогремели взрывы после объявления угрозы баллистики

В 13:58 Воздушные силы сообщили о скоростной цели, которая двигалась в направлении Киева из Сумской области.

Через минуту военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Брянска.

Около 14:00 в столице прогремели взрывы. Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях атаки в Оболонском районе. По его словам, произошло попадание в здание ресторана.

По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома.

Обстрел Киева 10 октября

Напомним, 10 октября из-за российских обстрелов в Киеве ввели масштабные аварийные отключения электроэнергии.

Из-за повреждений энергообъекта в Киевской области также ухудшилась ситуация с энергообеспечением столицы. В городе возникли перебои с водоснабжением, специалисты работают над возобновлением подачи воды.