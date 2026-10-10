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У Києві пролунали вибухи після оголошення загрози балістики

14:13 10.10.2026 Сб
1 хв
aimg Марія Науменко
У Києві пролунали вибухи після оголошення загрози балістики Фото: люди ховаються на станції метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
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Удень 10 жовтня в Києві пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Перед цим військові попередили про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 13:58 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль, яка рухалася в напрямку Києва із Сумської області.

За хвилину військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська.

Близько 14:00 у столиці пролунали вибухи. Про це повідомив кореспондент РБК-Україна.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки в Оболонському районі. За його словами, сталося влучання в будівлю ресторану.

За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали у дворі житлового будинку.

Обстріл Києва 10 жовтня

Нагадуємо, 10 жовтня через російські обстріли в Києві запровадили масштабні аварійні відключення електроенергії.

Через пошкодження енергооб'єкта в Київській області також погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. У місті виникли перебої з водопостачанням, фахівці працюють над відновленням подачі води.

Крім того, вдень у Києві тимчасово зупинили рух поїздів метро та роботу ескалаторів через зникнення напруги. Також призупинили рух електротранспорту в Голосіївському районі та частині Солом'янського, Шевченківського й Печерського районів.

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