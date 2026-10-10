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В Киеве прогремели взрывы после объявления угрозы баллистики

14:13 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Мария Науменко
В Киеве прогремели взрывы после объявления угрозы баллистики Фото: люди прячутся на станции метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
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Днем 10 октября в Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Перед этим военные предупредили об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 13:58 Воздушные силы сообщили о скоростной цели, которая двигалась в направлении Киева из Сумской области.

Через минуту военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Брянска.

Около 14:00 в столице прогремели взрывы. Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях атаки в Оболонском районе. По его словам, произошло попадание в здание ресторана.

По другому адресу на Оболони обломки ракеты упали во дворе жилого дома.

Обстрел Киева 10 октября

Напомним, 10 октября из-за российских обстрелов в Киеве ввели масштабные аварийные отключения электроэнергии.

Из-за повреждений энергообъекта в Киевской области также ухудшилась ситуация с энергообеспечением столицы. В городе возникли перебои с водоснабжением, специалисты работают над возобновлением подачи воды.

Кроме того, днем в Киеве временноостановили движение поездов метро и работу эскалаторов из-за исчезновения напряжения. Также приостановлено движение электротранспорта в Голосеевском районе и части Соломенского, Шевченковского и Печерского районов.

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