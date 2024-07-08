ua en ru
Пн, 08 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги

Украина, Понедельник 08 июля 2024 13:12
UA EN RU
В Киеве раздались взрывы во время воздушной тревоги Фото: Взрывы в Киеве раздаются во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Киеве около 13:05 раздались взрывы во время объявленной воздушной тревоги. Это уже третья атака на столицу сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

По данным пресс-службы КГВА, в столице работает ПВО. "Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

За несколько минут до этого в Киеве объявили воздушную тревогу.

Напомним, российские войска атаковали Украину ночью 8 июля крылатыми и баллистическими ракетами. Силами и средствами противовоздушной обороны были ликвидированы три ракеты Х-101 противника.

Кроме того, около 10 утра россияне нанесли ракетный удар по Украине с помощью 40 ракет разных типов. В Киеве повреждены жилые дома и детская больница Охматдет. Предварительно известно о девяти погибших и 33 раненых.

Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в семи районах столицы.

Детальнее о последствиях удара по больнице Охматдет, в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине
NEWS
Под удар РФ попала детская больница "Охматдет" в Киеве: фото последствий
Под удар РФ попала детская больница "Охматдет" в Киеве: фото последствий
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон