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У Києві пролунали вибухи через атаку реактивних дронів

07:33 02.09.2026 Ср
1 хв
Безпілотники заходили одразу з кількох напрямків через область
aimg Катерина Коваль
Фото: киян просять залишатися в безпечних місцях (Getty Images)

Уранці 2 вересня Повітряні сили зафіксували рух кількох реактивних безпілотників у напрямку Києва та області. У столиці оголосили повітряну тривогу, пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України та КМВА.

Повітряні сили попереджали про рух реактивних безпілотників одразу в кількох напрямках - на Черкащині дрон пройшов повз Корсунь-Шевченківський курсом на Київщину, ще один прямував на Гостомель і Бучу з півночі, третій - на Київ повз Коцюбинське, а четвертий - на Обухів.

Через загрозу безпілотників у Києві оголосили повітряну тривогу - мешканців закликали негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги. Невдовзі в столиці пролунав вибух.

Увечері 1 вересня росіяни знищили два таунхауси у Вишневому, а того ж вечора атакували й Броварський район, де пошкодили приватний будинок і складські приміщення, спричинивши пожежі. Того ж дня вранці під ударами дронів опинився і сам Київ - у Подільському районі спалахнула пожежа на верхніх поверхах 16-поверхового будинку.

За оцінкою старшого аналітика Українського центру безпеки та співпраці Антона Земляного, тактика постійних обстрілів Києва та області може тривати щонайменше до виборів до Держдуми Росії. Він також попередив про ризик ударів і по західних областях України.

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КиївОбстріл КиєваВійна в Україні