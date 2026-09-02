В Киеве прогремели взрывы из-за атаки реактивных дронов

Утром 2 сентября Воздушные силы зафиксировали движение нескольких реактивных беспилотников в направлении Киева и области. В столице объявили воздушную тревогу, раздался взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины и КМВА.
Воздушные силы предупреждали о движении реактивных беспилотников сразу в нескольких направлениях - в Черкасской области дрон прошел мимо Корсунь-Шевченковского курса на Киевскую область, еще один направлялся на Гостомель и Бучу с севера, третий - на Киев мимо Коцюбинского, а четвертый - на Обухов.
Из-за угрозы беспилотников в Киеве объявили воздушную тревогу - жителей призвали немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до тревоги. Вскоре в столице раздался взрыв.
Вечером 1 сентября россияне уничтожили два таунхауса в Вишневом, а в тот же вечер атаковали и Броварской район, где повредили частный дом и складские помещения, повлекшие пожары. В тот же день утром под ударами дронов оказался и сам Киев – в Подольском районевспыхнул пожар на верхних этажах 16-этажного дома.
По оценке старшего аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Антона Земляного, тактика постоянных обстрелов Киева и области может продолжаться, по меньшей мере, до выборов в Госдуму России. Он также предупредил о риске ударов и по западным областям Украины.