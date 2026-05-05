У Києві пролунали вибухи через атаку дронів

04:51 05.05.2026 Вт
2 хв
В столиці було чути вибухи після сповіщення про небезпеку від дронів
Юлія Маловічко
У Києві пролунали вибухи через атаку дронів
У Києві на тлі атаки дроніів пролунали вибухи. Повітряні Сили повідомляли про загрозу з неба, убло чути роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу столичної МВА Тимура ткаченка та пресслужубу КМДА.-

Дрони летіли з Чернігівщини на Київщину та з північного-сходу на столицю, про що повідомляли в ПС, В 4:40 зафіксували роботу ППО.

"В столиці гучно. Будь ласка, залишайтесь в укриттях!" - повідомив Ткаченко.

На карті повітряних тривог було помітно, що небезпека загрожувала переважно північним областям та Донбасу.

У Києві пролунали вибухи через атаку дронівФото: карта повітряних тривог в ніч на 5 травня (t.me/alarmua)

Слід зазначити, що незавдовго до цього в Україні була загроза балістики. Поки що деталей про наслідки нальоту безпілотників на столицю немає.

Нещодавні атаки на Київ

Як відомо, росіяни досить часто атакують Київ різними видами озброєнь: найчастіше дронами "Шахед" та "Гербера", хоча ворог застосовує останнім часом і оновлені типи безпілотників.

Наприклад, кілька днів тому в столиці також лунали вибухи на тлі дронової атаки. Тоді РФ запустиа безпілотники одразу з кількох напрямків.

Ще трохи раніше в Києві також лунали вибухи через ворожі нальоти безпілотників. Тоді наслідки фіксували в Шевченківському, Солом'янському районах, на Оболоні і не тільки. Були постраждалі.

16 квітня обстріл столиці пройшов з більш плачевними наслідками, росіяни застосували окрім дронів ракети. Окрім понівечених будинків та інших об'єктів повідомлялось про кількох загиблих, серед яких дитина, та ще більшу кількість поранених.

Пожежі тоді гасили на Оболоні, в Шевченківському, Подільскому районах і не тільки.

