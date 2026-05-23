У Києві пролунали вибухи через атаку дронами

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні о 21:12.

Приблизно через 5 хвилин в столиці було чути звуки вибухів, а начальник КМВА Тимур Ткаченко підтвердив у цю ж хвилину атаку.

"Ворог атакує столицю ударними безпілотниками. Будьте в укриттях", - написав він.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:26 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.