RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Киеве прогремели взрывы из-за атаки дронами

21:26 23.05.2026 Сб
2 мин
Что известно об атаке РФ?
aimg Эдуард Ткач
Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)

В субботу вечером, 23 мая, в Киеве прогремели взрывы. Враг прямо сейчас пытается атаковать столицу дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

Читайте также: ПВО ночью сбила большинство вражеских дронов, но есть прилеты, - ВС

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении в 21:12.

Примерно через 5 минут в столице были слышны звуки взрывов, а начальник КГВА Тимур Ткаченко подтвердил в эту же минуту атаку.

"Враг атакует столицу ударными беспилотниками. Будьте в укрытиях", - написал он.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:26 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Угроза комбинированного удара по Украине

Напомним, сегодня президентВладимир Зеленский предупредил, что украинская разведка видит признаки подготовки России к комбинированному удару по Украине, в частности по Киеву. Причем враг может применить, в частности, баллистическую ракету "Орешник".

Посольство США в Украине также предупредило, что в течение ближайших 24 часов возможен масштабный удар со стороны РФ. На этом фоне в ведомстве призвали своих граждан реагировать на тревоги и спускаться в укрытие.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевВойна в УкраинеДрони