У Києві пролунали вибухи через атаку дронами
У суботу ввечері, 23 травня, у Києві пролунали вибухи. Ворог прямо зараз намагається атакувати столицю дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні о 21:12.
Приблизно через 5 хвилин в столиці було чути звуки вибухів, а начальник КМВА Тимур Ткаченко підтвердив у цю ж хвилину атаку.
"Ворог атакує столицю ударними безпілотниками. Будьте в укриттях", - написав він.
Де оголосили тривогу
Станом на 21:26 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.
Загроза комбінованого удару по Україні
Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський попередив, що українська розвідка бачить ознаки підготовки Росії до комбінованого удару по Україні, зокрема по Києву. Причому ворог може застосувати, зокрема, балістичну ракету "Орешник".
Посольство США в Україні також попередило, що протягом найближчих 24 годин можливий масштабний удар з боку РФ. На цьому тлі у відомстві закликали своїх громадян реагувати на тривоги та спускатися в укриття.