В Киеве прогремели взрывы из-за атаки дронами

В субботу вечером, 23 мая, в Киеве прогремели взрывы. Враг прямо сейчас пытается атаковать столицу дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении в 21:12.

Примерно через 5 минут в столице были слышны звуки взрывов, а начальник КГВА Тимур Ткаченко подтвердил в эту же минуту атаку.

"Враг атакует столицу ударными беспилотниками. Будьте в укрытиях", - написал он.

Где объявили тревогу

По состоянию на 21:26 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.