В Киеве прогремели взрывы из-за атаки дронами
В субботу вечером, 23 мая, в Киеве прогремели взрывы. Враг прямо сейчас пытается атаковать столицу дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении в 21:12.
Примерно через 5 минут в столице были слышны звуки взрывов, а начальник КГВА Тимур Ткаченко подтвердил в эту же минуту атаку.
"Враг атакует столицу ударными беспилотниками. Будьте в укрытиях", - написал он.
Где объявили тревогу
По состоянию на 21:26 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.
Угроза комбинированного удара по Украине
Напомним, сегодня президентВладимир Зеленский предупредил, что украинская разведка видит признаки подготовки России к комбинированному удару по Украине, в частности по Киеву. Причем враг может применить, в частности, баллистическую ракету "Орешник".
Посольство США в Украине также предупредило, что в течение ближайших 24 часов возможен масштабный удар со стороны РФ. На этом фоне в ведомстве призвали своих граждан реагировать на тревоги и спускаться в укрытие.