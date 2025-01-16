У Києві пролунали вибухи

Обстріл інфраструктури України

В ніч на 15 січня Росія завдала нового комбінованого удару по Україні. Під ударом була енергетика, зокрема газова інфраструктура у Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях.

Вчора РФ випустила по Україні 43 ракети різних типів та 74 дрони. Протиповітряна оборона знищила 30 ракет та 47 дронів. Як відомо, ще 27 безпілотників не досягли цілей.

Внаслідок атаки були пошкоджені об'єкти "Нафтогазу", а також зафіксовано влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Більше про наслідки атаки окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

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