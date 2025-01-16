В Киеве прогремели взрывы

Обстрел инфраструктуры Украины

В ночь на 15 января Россия нанесла новый комбинированный удар по Украине. Под ударом была энергетика, в частности газовая инфраструктура в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Вчера РФ выпустила по Украине 43 ракеты различных типов и 74 дрона. Противовоздушная оборона уничтожила 30 ракет и 47 дронов. Как известно, еще 27 беспилотников не достигли целей.

В результате атаки были повреждены объекты "Нафтогаза", а также зафиксировано попадание в два объекта критической инфраструктуры во Львовской области.

Больше о последствиях атаки оккупантов - в материале РБК-Украина.

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