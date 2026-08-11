У Києві пролунали сильні вибухи, росіяни атакували місто балістикою

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет. Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - повідомили в КМВА.

Згодом у столиці пролунали вибухи.

"Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!", - дописав мер столиці Віталій Кличко.

Оновлено 0:40

У Повітряних силах попередили, що загроза застосування балістичних ракет зберігається.

Оновлено 0:55

Мер столиці повідомив, що у Шевченківський район Києва після атаки викликали медиків. КМВА стверджує, що там зафіксовано загорання складських приміщень.

Оновлено 1:05

Відбій повітряної тривоги в Києві та області.

Оновлено 1:20

КМВА повідомила про одного постраждалого внаслідок удару по столиці.