В Киеве раздались сильные взрывы, россияне атаковали город баллистикой

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытиям и оставайтесь там до завершения тревоги", - сообщили в КМВА.

Впоследствии в столице раздались взрывы.

"Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!", - дописал мэр столицы Виталий Кличко.

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В воздушных силах предупредили, что угроза применения баллистических ракет сохраняется.

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Мэр столицы сообщил, что в Шевченковский район Киева после атаки вызвали медиков. КМВА утверждает, что там зафиксировано возгорание складских помещений.

Обновлено 1:05

Отбой воздушной тревоги в Киеве и области.

Обновлено 1:20

КМВА сообщила об одному пострадавшем после атаки на столицу.