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В Киеве раздались сильные взрывы, россияне атаковали город баллистикой

00:33 11.08.2026 Вт
2 мин
Воздушные силы предупредили об угрозе пуска баллистических ракет
aimg Екатерина Коваль
Фото: воздушную тревогу объявили из-за угрозы баллистики (Getty Images)

В ночь на вторник, 11 августа, россияне совершили очередной обстрел столицы баллистическими ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и Воздушные силы ВСУ.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытиям и оставайтесь там до завершения тревоги", - сообщили в КМВА.

Впоследствии в столице раздались взрывы.

"Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!", - дописал мэр столицы Виталий Кличко.

Обновлено 0:40

В воздушных силах предупредили, что угроза применения баллистических ракет сохраняется.

Обновлено 0:55

Мэр столицы сообщил, что в Шевченковский район Киева после атаки вызвали медиков. КМВА утверждает, что там зафиксировано возгорание складских помещений.

Обновлено 1:05

Отбой воздушной тревоги в Киеве и области.

Обновлено 1:20

КМВА сообщила об одному пострадавшем после атаки на столицу.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получила новую поставку баллистики из Северной Кореи - по его словам, полученный в войне боевой опыт может помочь Пхеньяну усовершенствовать собственный ракетный потенциал.

В ГУР объяснили, почему РФ усилила ракетные удары по Украине - по основным типам ракетного вооружения Россия ежемесячно выполняет план производства на уровне 110-120%, поэтому имеет более чем достаточно оружия для наращивания атак. Ранее РБК-Украина также писало, какое количество ударных дронов Россия планирует произвести в августе.

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