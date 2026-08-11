В Киеве раздались сильные взрывы, россияне атаковали город баллистикой
В ночь на вторник, 11 августа, россияне совершили очередной обстрел столицы баллистическими ракетами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и Воздушные силы ВСУ.
"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь к укрытиям и оставайтесь там до завершения тревоги", - сообщили в КМВА.
Впоследствии в столице раздались взрывы.
"Взрывы в столице. Город под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!", - дописал мэр столицы Виталий Кличко.
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В воздушных силах предупредили, что угроза применения баллистических ракет сохраняется.
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Мэр столицы сообщил, что в Шевченковский район Киева после атаки вызвали медиков. КМВА утверждает, что там зафиксировано возгорание складских помещений.
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Отбой воздушной тревоги в Киеве и области.
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КМВА сообщила об одному пострадавшем после атаки на столицу.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получила новую поставку баллистики из Северной Кореи - по его словам, полученный в войне боевой опыт может помочь Пхеньяну усовершенствовать собственный ракетный потенциал.
В ГУР объяснили, почему РФ усилила ракетные удары по Украине - по основным типам ракетного вооружения Россия ежемесячно выполняет план производства на уровне 110-120%, поэтому имеет более чем достаточно оружия для наращивания атак. Ранее РБК-Украина также писало, какое количество ударных дронов Россия планирует произвести в августе.