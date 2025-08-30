ua en ru
У Києві та Запоріжжі на тлі атаки дронів пролунали вибухи

Субота 30 серпня 2025 02:19
У Києві та Запоріжжі на тлі атаки дронів пролунали вибухи Фото: в столиці чути роботу ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 30 вересня у Києві на тлі атаки дронів лунають вибухи. Також гучно було у Запоріжжі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, Telegram "Суспільне Новини" і канал глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зазначимо, що повітряну тривогу в столиці оголосили ще з вечора 29 серпня. Причиною стала загроза застосування дронів. Наразі, приблизно о 02:12, у Києві було чути звуки вибухів, зокрема, роботу ППО. Водночас місцеві канали теж пишуть, що над містом присутні ворожі безпілотники.

Незадовго до цього вибухи пролунали у Запоріжжі.

"У Запоріжжі було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 01:58.

Напередодні Федоров інформував, що у напрямку Запоріжжя летить ударний дрон. Після цього він повідомив, що в області було чути вибухи. Також він написав, що над обласним центром ворожі дронів не спостерігається. Це повідомлення було приблизно у той час, коли і публікація "Суспільного".

Крім того, цієї ночі звуки вибухів було вже чути у Чернігові, Черкасах та Харкові.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:19 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі майже по всій Україні.

У Києві та Запоріжжі на тлі атаки дронів пролунали вибухи

Загроза обстрілу України

Нагадаємо, що цієї ночі у багатьох областях України фіксуються ударні безпілотники росіян. Окрім того, принаймі за даними моніторингових каналів, росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Офіційно інформацію поки що не підтверджено, однак не виключено, що може бути комбінований обстріл.

Де наразі загроза застосування дронів - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Київ Російська Федерація Війна в Україні Дрони
