У Києві та Запоріжжі на тлі атаки дронів пролунали вибухи
В ніч на 30 вересня у Києві на тлі атаки дронів лунають вибухи. Також гучно було у Запоріжжі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, Telegram "Суспільне Новини" і канал глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
Зазначимо, що повітряну тривогу в столиці оголосили ще з вечора 29 серпня. Причиною стала загроза застосування дронів. Наразі, приблизно о 02:12, у Києві було чути звуки вибухів, зокрема, роботу ППО. Водночас місцеві канали теж пишуть, що над містом присутні ворожі безпілотники.
Незадовго до цього вибухи пролунали у Запоріжжі.
"У Запоріжжі було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 01:58.
Напередодні Федоров інформував, що у напрямку Запоріжжя летить ударний дрон. Після цього він повідомив, що в області було чути вибухи. Також він написав, що над обласним центром ворожі дронів не спостерігається. Це повідомлення було приблизно у той час, коли і публікація "Суспільного".
Крім того, цієї ночі звуки вибухів було вже чути у Чернігові, Черкасах та Харкові.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:19 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі майже по всій Україні.
Загроза обстрілу України
Нагадаємо, що цієї ночі у багатьох областях України фіксуються ударні безпілотники росіян. Окрім того, принаймі за даними моніторингових каналів, росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Офіційно інформацію поки що не підтверджено, однак не виключено, що може бути комбінований обстріл.
Де наразі загроза застосування дронів - читайте в матеріалі РБК-Україна.