UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Києві пролунали потужні вибухи: столицю атакували крилаті ракети

Фото: тактичний ракетний комплекс "Іскандер" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві пролунали потужні вибухи, росіяни вдарили по місту крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

О 06:06 військові повідомили про ракетну небезпеку по всій території України. Жителям Києва радять пройти в укриття.

Моніторингові пабліки повідомляли про рух 4 крилатих ракет, імовірно "Іскандер-К" через Чернігівську та Сумську області в напрямку Києва.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня Київ та область масовано атакували ударні дрони.

Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхові будинки, є поранені й загиблі.

Детальніше про ворожий обстріл української столиці, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРакетна атака