RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве прогремели мощные взрывы: столицу атаковали крылатые ракеты

Фото: тактический ракетный комплекс "Искандер" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве прогремели мощные взрывы, россияне ударили по городу крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 06:06 военные сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины. Жителям Киева советуют пройти в укрытие.

Мониторинговые паблики сообщали о движении 4 крылатых ракет, предположительно "Искандер-К" через Черниговскую и Сумскую области в направлении Киева.

Напомним, в ночь на 7 сентября Киев и область массированно атаковали ударные дроны.

В результате атаки повреждены многоэтажные дома, есть раненые и погибшие.

Подробнее о вражеском обстреле украинской столицы, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРакетная атака