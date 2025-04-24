У Києві лунають потужні вибухи. Працює ППО

Масована ракетно-дронова атака по Україні

В ніч на 24 квітня російський агресор влаштував масштабну комбіновану повітряну атаку на Україну.

Близько 00:15 росіяни запустили в напрямку України ракети "Калібр" з напрямку Чорного моря.

Згодом на всій території України було оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу.

Близько 01:10 у Києві пролунали потужні вибухи. Сили ППО збивають ворожі дрони, балістичні ракети та частина ракет "Калібр".

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