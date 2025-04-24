В Киеве раздаются мощные взрывы. Работает ПВО

В Киеве были слышны мощные взрывы. Город атакуют российские ударные дроны "Шахед", а также баллистические и крылатые ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко и начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - написал Кличко.
"Работает ПВО по вражеским целям", - отметил Ткаченко.
В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков. Детали устанавливаются.
Пожалуйста, позаботьтесь о себе, оставайтесь в укрытиях!
Кроме того, россияне атакуют Киев баллистическими ракетами.
В 01:13 и 01:14 военные сообщали о движении скоростных целей с востока на Киев.
В ночь на 24 апреля российский агрессор устроил масштабную комбинированную воздушную атаку на Украину.
Около 00:15 россияне запустили в направлении Украины ракеты "Калибр" с направления Черного моря.
Впоследствии на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.
Около 01:10 в Киеве раздались мощные взрывы. Силы ПВО сбивают вражеские дроны, баллистические ракеты и часть ракет "Калибр".
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