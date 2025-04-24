В Киеве раздаются мощные взрывы. Работает ПВО

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - написал Кличко.

"Работает ПВО по вражеским целям", - отметил Ткаченко.

Обновлено 01:13

В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков. Детали устанавливаются.

Пожалуйста, позаботьтесь о себе, оставайтесь в укрытиях!

Ракетная атака

Кроме того, россияне атакуют Киев баллистическими ракетами.

В 01:13 и 01:14 военные сообщали о движении скоростных целей с востока на Киев.