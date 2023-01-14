У Києві пролунали потужні вибухи. Місто під ракетною атакою: що відомо

Оновлено 10:24. У Київській області є влучання в житлову забудову.

"Київська область, село Копилів. Під час ранкової атаки зафіксовано влучання у житлову забудову. В будинках місцевих мешканців вибито вікна", - повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Попередньо інформації про постраждалих немає, на місці працюють екстрені служби.

Станом на 10:14 карта повітряних тривог ще почервоніла.

10:13. У Києві є влучання в об’єкт інфраструктури

"Є влучання в об’єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби. Дані уточнюються, очікуйте офіційної інформації. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - про таке інформує КМВА.

10:07. У Голосіївському районі в Києві впали уламки ракет.

"У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали уламки ракети. Постраждалих немає", - повідомив згодом Кличко.

09:48. Вибухи в Дніпровському районі столиці - мер

"Вибухи в Дніпровському районі. Всі служби прямують на місце. Залишайтеся в укриттях!" - пише міський голова Києва Віталій Кличко.

09:47. Командувач угруповання сил і засобів оборони столиці Олександр Павлюк закликав не ігнорувати тривогу.

Тим часом заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив про атаки на об'єкти критичної інфраструктури Києва.

"Ракетна атака на об‘єкти критичної інфраструктури. Деталі з’ясовуються. Залишайтеся в укриттях!" - повідомив Тимошенко.

09:44. В Чернігівській області також оголосили повітряну тривогу.

Оновлено 09:42. Ракетна атака на столицю.

"Ракетна атака на столицю. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги! Чекайте подальшої офіційної інформації", - пишуть в КМВА.

Карта повітряних тривог станом на 09:39 виглядає так.

Тим часом очільник Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу.

"Не ігноруйте повітряну тривогу", - написав він.

Наразі не відомо, що стало причиною вибухів.

Нагадаємо, сьогодні рано вранці вже чули вибухи в Києві та області, але повітряної тривоги не оголошували. Як тоді стало відомо, на одному з об’єктів критичної інфраструктури на Київщині сталось загоряння. Попередньо, без постраждалих. Але, що стало причиною наразі не відомо.

Додамо, ​​пізніше заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив, що ті звуки вибухів не пов'язані з будь-якими військовими діями.

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