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У Києві та Запоріжжі пролунали вибухи

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Київ, Субота 14 січня 2023 06:14
У Києві та Запоріжжі пролунали вибухи Фото: у Києві та Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві та Запоріжжі сьогодні, 14 січня, вранці пролунали вибухи. Повітряна тривога оголошена лише у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власних кореспондентів та "Суспільне".

Незважаючи на серію вибухів, у Києві та області повітряну тривогу не оголошували. Про причини того, що трапилося, поки не повідомляється.

Оновлено (6:20)

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав жителів міста та області терміново пройти в укриття та перебувати у них до закінчення повітряної тривоги.

Оновлено (7:07)

Вибухи у Києві прокоментував заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Звуки вибухів, які можна було почути в Києві та області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку та транслювати меседж, що це нібито початок наступу з півночі. Зазначу, що жодних наступальних дій ворога з півночі поки що немає", - зазначив Павлюк.

За його словами, вибухи не пов'язані з загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими воєнними діями. Якби була загроза – у регіоні лунав би сигнал тривоги.

Він також наголосив, що про причини вибухів буде оголошено окремо.

Оновлено (7:24)

Секретар Запорізької міськради повідомив, що окупанти вранці знову атакували Запоріжжя. Інформація щодо вибухів та їх наслідки уточнюються.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вночі 12 січня завдали ракетного удару по Запоріжжі. На щастя, жертв чи поранених немає.

Також нагадаємо, голова військової адміністрації Олександр Старух поінформував, що після нічного обстрілу у Запоріжжі виявили уламок ворожої ракети .

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