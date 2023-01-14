У Києві та Запоріжжі пролунали вибухи

У Києві та Запоріжжі сьогодні, 14 січня, вранці пролунали вибухи. Повітряна тривога оголошена лише у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власних кореспондентів та " Суспільне ".

Незважаючи на серію вибухів, у Києві та області повітряну тривогу не оголошували. Про причини того, що трапилося, поки не повідомляється.

Оновлено (6:20)

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав жителів міста та області терміново пройти в укриття та перебувати у них до закінчення повітряної тривоги.

Оновлено (7:07)

Вибухи у Києві прокоментував заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Звуки вибухів, які можна було почути в Києві та області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку та транслювати меседж, що це нібито початок наступу з півночі. Зазначу, що жодних наступальних дій ворога з півночі поки що немає", - зазначив Павлюк.

За його словами, вибухи не пов'язані з загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими воєнними діями. Якби була загроза – у регіоні лунав би сигнал тривоги.

Він також наголосив, що про причини вибухів буде оголошено окремо.

Оновлено (7:24)

Секретар Запорізької міськради повідомив, що окупанти вранці знову атакували Запоріжжя. Інформація щодо вибухів та їх наслідки уточнюються.