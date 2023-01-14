У Київській області пролунали вибухи, загорівся об'єкт критичної інфраструктури
В одному із населених пунктів Київської області сьогодні вранці, 14 січня, сталася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Олексія Кулеби.
"Близько 6 ранку були чутні звуки вибухів. На одному з об’єктів критичної інфраструктури маємо загоряння. На місці працюють відповідні служби", - зазначив Кулеба.
Керівник Київської ОВА також заявив, що за попередньою інформацією постраждалих внаслідок пожежі немає.
Раніше повідомлялося, що в Києві та Запоріжжі сьогодні, 14 січня, рано вранці пролунали вибухи. Повітряна тривога оголошена лише у Запорізькій області.
Пізніше у ВСУ заявили, що ранкові звуки вибухів у Києві не пов'язані з настанням окупантів, а також будь-якими іншими військовими діями. Про їхню причину буде повідомлено додатково.
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