ua ru
Сб, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не наступ з півночі. У ЗСУ прокоментували ранкові вибухи у Києві

Новость на русском →
Київ, Субота 14 січня 2023 07:25
Не наступ з півночі. У ЗСУ прокоментували ранкові вибухи у Києві Фото: генерал-лейтенант Олександр Павлюк (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ранкові звуки вибухів у Києві не пов'язані з наступом окупантів, а також будь-якими іншими військовими діями. Про їхню причину буде повідомлено додатково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

"Звуки вибухів, які можна було почути в Києві та області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку та транслювати меседж, що це нібито початок наступу з півночі. Зазначу, що жодних наступальних дій ворога з півночі поки що немає", - заявив Павлюк.

За його словами, вибухи, які були чутні в Києві, не пов'язані з загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими воєнними діями. Якби була загроза – у регіоні лунав би сигнал тривоги.

Він також наголосив, що про причини вибухів буде оголошено окремо.

Раніше повідомлялося, що в Києві та Запоріжжі сьогодні, 14 січня, рано вранці пролунали вибухи. Повітряна тривога оголошена лише у Запорізькій області.

Також ми писали, що російські окупанти вночі 12 січня завдали ракетного удару по Запоріжжю. На щастя, жертв чи поранених немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Вибух Вторгнення Росії до України
NEWS
Британія в понеділок оголосить про передачу Україні танків Challenger 2, - ЗМІ
Британія в понеділок оголосить про передачу Україні танків Challenger 2, - ЗМІ
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам