Не наступ з півночі. У ЗСУ прокоментували ранкові вибухи у Києві
Ранкові звуки вибухів у Києві не пов'язані з наступом окупантів, а також будь-якими іншими військовими діями. Про їхню причину буде повідомлено додатково.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.
"Звуки вибухів, які можна було почути в Києві та області, російські ботоферми активно використовують як привід розганяти паніку та транслювати меседж, що це нібито початок наступу з півночі. Зазначу, що жодних наступальних дій ворога з півночі поки що немає", - заявив Павлюк.
За його словами, вибухи, які були чутні в Києві, не пов'язані з загрозою з повітря чи роботою ППО, а також з будь-якими воєнними діями. Якби була загроза – у регіоні лунав би сигнал тривоги.
Він також наголосив, що про причини вибухів буде оголошено окремо.
Раніше повідомлялося, що в Києві та Запоріжжі сьогодні, 14 січня, рано вранці пролунали вибухи. Повітряна тривога оголошена лише у Запорізькій області.
Також ми писали, що російські окупанти вночі 12 січня завдали ракетного удару по Запоріжжю. На щастя, жертв чи поранених немає.
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