RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве раздались мощные взрывы. Город под ракетной атакой: что известно

Фото: Киеве прогремели мощные взрывы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Жители Киева слышны мощные взрывы. Немного позже в городе и области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

09:48. Взрывы в Днепровском районе столицы - мэр

"Взрывы в Днепровском районе. Все службы направляются на место. Оставайтесь в укрытиях!" - пишет городской голова Киева Виталий Кличко.

09:47. Командующий группировкой сил и средств обороны столицы Александр Павлюк призвал не игнорировать тревогу.

Между тем, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко заявил об атаках на объекты критической инфраструктуры Киева.

09:44. В Черниговской области также была объявлена воздушная тревога.

Обновлено 09:42. Ракетная атака на столицу.

"Ракетная атака на столицу. Находитесь в укрытиях к отбою тревоги! Ждите дальнейшей официальной информации", - пишут в КГВА.

Карта воздушных тревог по состоянию на 09:39 выглядит следующим образом.

Тем временем глава Офиса президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.

"Не игнорируйте воздушную тревогу", - написал он.

Пока не известно, что стало причиной взрывов.

Напомним, сегодня ранним утром уже слышали взрывы в Киеве и области, но воздушной тревоги не объявляли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВзрыв