Внаслідок обстрілу РФ у Києві пошкоджено 9 будинків, школи та медзаклад
Унаслідок нічної атаки РФ у Києві зафіксовано пошкодження житлових будинків, шкіл і медзакладу. Триває ліквідація наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка в Telegram.
У Києві триває уточнення інформації про наслідки нічної комбінованої атаки Росії.
Станом на зараз пошкодження різного ступеня зафіксовані у 9 житлових будинках. Через вибухи у багатьох квартирах вибиті вікна.
Також постраждали 26 автомобілів у трьох районах столиці. У Солом’янському районі пошкоджено лінії електропередач.
Наслідки атаки
Внаслідок обстрілів зазнала шкоди соціальна інфраструктура. Пошкоджені дві школи у Дніпровському та Оболонському районах, у Подільському - приміщення поліклініки. У Солом’янському районі постраждали відділення "Укрпошти" та котельня.
За останніми даними, кількість постраждалих у Києві становить 14 осіб - менше, ніж повідомлялося раніше. Ситуація залишається динамічною та контролюється відповідними службами.
На місцях руйнувань тривають роботи з прибирання будівельного сміття та скла. Вибиті вікна вже почали замінювати, а постраждалі звертаються по допомогу у спеціальні штаби.
Рятувальники продовжують виявляти уламки збитих російських ракет і безпілотників. Киян закликають не торкатися підозрілих предметів і негайно повідомляти про них за номером 101.
Атака на Київ
Увечері 23 травня українські військові зафіксували рух ворожих ударних дронів у бік столиці. Над Київщиною були помічені "Шахеди", в місті та області пролунали вибухи - запрацювали сили протиповітряної оборони.
Вже в ніч на 24 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Київ, одночасно використавши балістичні ракети та дрони-камікадзе. За даними Повітряних сил, по території України було випущено 14 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 і 250 ударних безпілотників. Сили ППО знищили 6 ракет і збили 245 дронів.
У Києві уламки ворожих цілей впали в шістьох районах. Зокрема, в Оболонському районі зазнали ушкоджень житловий будинок і торговий центр Blockbuster Mall.
Деталі про наслідки нічного удару - в матеріалі РБК-Україна.
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