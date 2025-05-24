Внаслідок обстрілу РФ у Києві пошкоджено 9 будинків, школи та медзаклад

Унаслідок нічної атаки РФ у Києві зафіксовано пошкодження житлових будинків, шкіл і медзакладу. Триває ліквідація наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка в Telegram .

У Києві триває уточнення інформації про наслідки нічної комбінованої атаки Росії.

Станом на зараз пошкодження різного ступеня зафіксовані у 9 житлових будинках. Через вибухи у багатьох квартирах вибиті вікна.

Також постраждали 26 автомобілів у трьох районах столиці. У Солом’янському районі пошкоджено лінії електропередач.

Наслідки атаки

Внаслідок обстрілів зазнала шкоди соціальна інфраструктура. Пошкоджені дві школи у Дніпровському та Оболонському районах, у Подільському - приміщення поліклініки. У Солом’янському районі постраждали відділення "Укрпошти" та котельня.

Фото: наслідки атаки РФ на Києв

За останніми даними, кількість постраждалих у Києві становить 14 осіб - менше, ніж повідомлялося раніше. Ситуація залишається динамічною та контролюється відповідними службами.

На місцях руйнувань тривають роботи з прибирання будівельного сміття та скла. Вибиті вікна вже почали замінювати, а постраждалі звертаються по допомогу у спеціальні штаби.

Рятувальники продовжують виявляти уламки збитих російських ракет і безпілотників. Киян закликають не торкатися підозрілих предметів і негайно повідомляти про них за номером 101.