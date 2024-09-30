У Києві пролунала серія вибухів. Працює ППО

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Близько 2:45 у місті було чутно повторні вибухи.

Моніторингові пабліки повідомляють, що наразі довкола Києва близько 10 "Шахедів".