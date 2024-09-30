UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві пролунала серія вибухів. Працює ППО

Фото: у Києві гучно через роботу ППО по ворожих дронах (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві пролунала серія вибухів через роботу ППО по ворожих "Шахедах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та КМВА.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Близько 2:45 у місті було чутно повторні вибухи.

Моніторингові пабліки повідомляють, що наразі довкола Києва близько 10 "Шахедів".

Нічна атака "Шахедів"

Ввечері у неділю, 29 вересня, російські терористи запустили в напрямку України десятки ударних дронів типу "Шахед".

О 1:06 було оголошено повітряну тривогу в Києві.

Згодом у Київській ОВА повідомили про роботу ППО по дронах в Київській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України