У Києві пролунала серія вибухів. Працює ППО

У Києві пролунала серія вибухів через роботу ППО по ворожих "Шахедах".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та КМВА.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Близько 2:45 у місті було чутно повторні вибухи.
Моніторингові пабліки повідомляють, що наразі довкола Києва близько 10 "Шахедів".
Ввечері у неділю, 29 вересня, російські терористи запустили в напрямку України десятки ударних дронів типу "Шахед".
О 1:06 було оголошено повітряну тривогу в Києві.
Згодом у Київській ОВА повідомили про роботу ППО по дронах в Київській області.
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