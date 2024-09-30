В Киеве прогремела серия взрывов. Работает ПВО

Ночная атака "Шахедов"

Вечером в воскресенье, 29 сентября, российские террористы запустили в направлении Украины десятки ударных дронов типа "Шахед".

В 1:06 была объявлена воздушная тревога в Киеве.

Позже в Киевской ОВА сообщили о работе ПВО по дронам в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.