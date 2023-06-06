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У Києві пролунала серія вибухів, повідомляють про роботу ППО

Фото: у Києві пролунала серія вибухів, повідомляють про роботу ППО (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У Києві пролунала серія вибухів сьогодні уночі, 6 червня. У КМВА повідомляють про роботу сил ППО у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив про вибухи у Києві та наголосив, що у місті працюють українські сили ППО.

Екстрені служби прямують на виклик у Дарницькому районі

За словами Віталія Кличка, після вибухів у Києві зафіксовано виклик до Дарницького району столиці. Усі служби йдуть на місце події.

Уламки у Деснянському районі Києва пошкодили лінії електропередач та магазин

За даними КМВА, у Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину, також пошкоджено лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибито вікна магазину. Інформація про постраждалих відсутня, дані уточнюються.

Удари окупантів по Києву

Російські війська останніми тижнями суттєво посилили обстріли Києва. Переважно війська РФ намагаються обстрілювати місто вночі доби.

При цьому окупанти для атак стали частіше використовувати гіперзвукові ракети та балістичні ракети. Їхні сили ППО знищували за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot . Лише за останній місяць сили ППО змогли знищити над Києвом понад 250 ворожих цілей .

Так, у ніч на 1 червня війська РФ завдали масованого удару по території України, у тому числі по Києву. У Деснянському районі внаслідок падіння уламків поряд із укриттям поліклініки загинули троє людей. Пізніше стало відомо, що загиблі не змогли потрапити в укриття через зачинені двері .

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