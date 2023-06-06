В Киеве прозвучала серия взрывов, сообщают о работе ПВО

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах в Киеве и подчеркнул, что в городе работают украинские силы ПВО.

Экстренные службы следуют на вызов в Дарницком районе

По словам Виталия Кличко, после взрывов в Киеве зафиксирован вызов в Дарницкий район столицы. Все службы следуют на место происшествия.

Удары оккупантов по Киеву

Российские войска в последние недели существенно усилили обстрелы Киева. Преимущественно войска РФ пытаются обстреливать город в ночное время суток.

При этом оккупанты для атак стали чаще использовать гиперзвуковые ракеты и баллистические ракеты. Их силы ПВО уничтожали с помощью зенитного ракетного комплекса Patriot. Только за последний месяц силы ПВО смогли уничтожить над Киевом более 250 вражеских целей.

Так, в ночь на 1 июня войска РФ нанесли массированный удар по территории Украины, в том числе по Киеву. В Деснянском районе в результате падения обломков рядом с укрытием поликлиники погибли три человека. Позже стало известно, что погибшие не смогли попасть в укрытие из-за закрытой двери.