У Києві прогриміли вибухи, столицю атакує дрон

Атаки на Київ

Нагадаємо, що Київ залишається однією з головних цілей російських ударів. Окупанти вже неодноразово атакували цивільні об'єкти у столиці.

Зокрема, під час останнього масованого удару по Україні російська ракета влучила по житловій багатоповерхівці в Дарницькому районі. Внаслідок удару обрушився під'їзд.

Станом на 15 травня було відомо про 24 загиблих та 48 постраждалих через теракт РФ.

При цьому кілька днів тому стало відомо, що українська розвідка перехопила секретні документи росіян, які містять плани атакувати "центри ухвалення рішень" у Києві.

У списку потенційних цілей був і будинок Офісу президента.