В Киеве прогремели взрывы, столицу атакует дрон

Атаки на Киев

Напомним, что Киев остается одной из главных целей российских ударов. Оккупанты уже неоднократно атаковали гражданские объекты в столице.

В частности, во время последнего массированного удара по Украине российская ракета попала по жилой многоэтажке в Дарницком районе. В результате удара обрушился подъезд.

По состоянию на 15 мая было известно о 24 погибших и 48 пострадавших из-за теракта РФ.

При этом несколько дней назад стало известно, что украинская разведка перехватила секретные документы россиян, которые содержат планы атаковать "центры принятия решений" в Киеве.

В списке потенциальных целей было и здание Офиса президента.