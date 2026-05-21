В Киеве прогремели взрывы, столицу атакует дрон

В Киеве сегодня, 21 мая, во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Жителей столицы предупредили об угрозе дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
Воздушные силы в 16:57 предупредили о том, что вражеский беспилотник направлялся в сторону Броваров.
Уже в 17:03 стало известно, что дрон зафиксировали над Киевом.
На фоне этого в столице прогремели взрывы, было слышно работу противовоздушной обороны.
Информацию о том, что украинские воины "работали" по целе в небе потверждал и городской глава Киева.
По состоянию на 17:09 взрывов над Киевом уже не слышно.
Напомним, что Киев остается одной из главных целей российских ударов. Оккупанты уже неоднократно атаковали гражданские объекты в столице.
В частности, во время последнего массированного удара по Украине российская ракета попала по жилой многоэтажке в Дарницком районе. В результате удара обрушился подъезд.
По состоянию на 15 мая было известно о 24 погибших и 48 пострадавших из-за теракта РФ.
При этом несколько дней назад стало известно, что украинская разведка перехватила секретные документы россиян, которые содержат планы атаковать "центры принятия решений" в Киеве.
В списке потенциальных целей было и здание Офиса президента.