RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Киеве прогремели взрывы, столицу атакует дрон

17:06 21.05.2026 Чт
2 мин
Россияне в очередной раз пытаются атаковать столицу Украины
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Киеве работает ПВО (Getty Images)

В Киеве сегодня, 21 мая, во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Жителей столицы предупредили об угрозе дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Воздушные силы в 16:57 предупредили о том, что вражеский беспилотник направлялся в сторону Броваров.

Уже в 17:03 стало известно, что дрон зафиксировали над Киевом.

На фоне этого в столице прогремели взрывы, было слышно работу противовоздушной обороны.

Информацию о том, что украинские воины "работали" по целе в небе потверждал и городской глава Киева.

По состоянию на 17:09 взрывов над Киевом уже не слышно.

Атаки на Киев

Напомним, что Киев остается одной из главных целей российских ударов. Оккупанты уже неоднократно атаковали гражданские объекты в столице.

В частности, во время последнего массированного удара по Украине российская ракета попала по жилой многоэтажке в Дарницком районе. В результате удара обрушился подъезд.

По состоянию на 15 мая было известно о 24 погибших и 48 пострадавших из-за теракта РФ.

При этом несколько дней назад стало известно, что украинская разведка перехватила секретные документы россиян, которые содержат планы атаковать "центры принятия решений" в Киеве.

В списке потенциальных целей было и здание Офиса президента.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевВойна в УкраинеВзрывыАтака дронов