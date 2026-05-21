У Києві прогриміли вибухи, столицю атакує дрон

17:06 21.05.2026 Чт
1 хв
Росіяни вкотре намагаються атакувати столицю України
aimg Іван Носальський
У Києві прогриміли вибухи, столицю атакує дрон Ілюстративне фото: у Києві працює ППО (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У Києві сьогодні, 21 травня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Жителів столиці попередили про загрозу дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

Повітряні сили о 16:57 попередили, що ворожий безпілотник прямував у бік Броварів.

Вже о 17.03 стало відомо, що дрон зафіксували над Києвом.

На тлі цього у столиці пролунали вибухи, було чути роботу протиповітряної оборони.

Інформацію про те, що українські воїни "працювали" по цілі в небі, підтверджував і міський голова Києва.

Станом на 17:09 вибухів над Києвом вже не чути.

Атаки на Київ

Нагадаємо, що Київ залишається однією з головних цілей російських ударів. Окупанти вже неодноразово атакували цивільні об'єкти у столиці.

Зокрема, під час останнього масованого удару по Україні російська ракета влучила по житловій багатоповерхівці в Дарницькому районі. Внаслідок удару обрушився під'їзд.

Станом на 15 травня було відомо про 24 загиблих та 48 постраждалих через теракт РФ.

При цьому кілька днів тому стало відомо, що українська розвідка перехопила секретні документи росіян, які містять плани атакувати "центри ухвалення рішень" у Києві.

У списку потенційних цілей був і будинок Офісу президента.

Кремль під тиском реальності знижує планку цілей війни, - Буданов
Кремль під тиском реальності знижує планку цілей війни, - Буданов
Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким
Дмитро Олійникжурналіст, ведучий YouTube-канала РБК-Україна Якщо влупить дика спека – доведеться обмежувати світло: Інтерв'ю з Володимиром Кудрицьким