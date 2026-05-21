У Києві прогриміли вибухи, столицю атакує дрон

У Києві сьогодні, 21 травня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Жителів столиці попередили про загрозу дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і мера Києва Віталія Кличка в Telegram .

Станом на 17:09 вибухів над Києвом вже не чути.

Інформацію про те, що українські воїни "працювали" по цілі в небі, підтверджував і міський голова Києва.

На тлі цього у столиці пролунали вибухи, було чути роботу протиповітряної оборони.

Вже о 17.03 стало відомо, що дрон зафіксували над Києвом.

Повітряні сили о 16:57 попередили, що ворожий безпілотник прямував у бік Броварів.

Атаки на Київ

Нагадаємо, що Київ залишається однією з головних цілей російських ударів. Окупанти вже неодноразово атакували цивільні об'єкти у столиці.

Зокрема, під час останнього масованого удару по Україні російська ракета влучила по житловій багатоповерхівці в Дарницькому районі. Внаслідок удару обрушився під'їзд.

Станом на 15 травня було відомо про 24 загиблих та 48 постраждалих через теракт РФ.

При цьому кілька днів тому стало відомо, що українська розвідка перехопила секретні документи росіян, які містять плани атакувати "центри ухвалення рішень" у Києві.

У списку потенційних цілей був і будинок Офісу президента.