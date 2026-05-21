ua en ru
Чт, 21 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Киеве прогремели взрывы, столицу атакует дрон

17:06 21.05.2026 Чт
2 мин
Россияне в очередной раз пытаются атаковать столицу Украины
aimg Иван Носальский
В Киеве прогремели взрывы, столицу атакует дрон Иллюстративное фото: в Киеве работает ПВО (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Киеве сегодня, 21 мая, во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Жителей столицы предупредили об угрозе дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Воздушные силы в 16:57 предупредили о том, что вражеский беспилотник направлялся в сторону Броваров.

Уже в 17:03 стало известно, что дрон зафиксировали над Киевом.

На фоне этого в столице прогремели взрывы, было слышно работу противовоздушной обороны.

Информацию о том, что украинские воины "работали" по целе в небе потверждал и городской глава Киева.

По состоянию на 17:09 взрывов над Киевом уже не слышно.

Атаки на Киев

Напомним, что Киев остается одной из главных целей российских ударов. Оккупанты уже неоднократно атаковали гражданские объекты в столице.

В частности, во время последнего массированного удара по Украине российская ракета попала по жилой многоэтажке в Дарницком районе. В результате удара обрушился подъезд.

По состоянию на 15 мая было известно о 24 погибших и 48 пострадавших из-за теракта РФ.

При этом несколько дней назад стало известно, что украинская разведка перехватила секретные документы россиян, которые содержат планы атаковать "центры принятия решений" в Киеве.

В списке потенциальных целей было и здание Офиса президента.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Война в Украине Взрывы Атака дронов
Новости
Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, - Буданов
Кремль под давлением реальности снижает планку целей войны, - Буданов
Аналитика
Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Если влупит дикая жара – придется ограничивать свет: Интервью с Владимиром Кудрицким