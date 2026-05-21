В Киеве прогремели взрывы, столицу атакует дрон

Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В Киеве сегодня, 21 мая, во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Жителей столицы предупредили об угрозе дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

Воздушные силы в 16:57 предупредили о том, что вражеский беспилотник направлялся в сторону Броваров. Уже в 17:03 стало известно, что дрон зафиксировали над Киевом. На фоне этого в столице прогремели взрывы, было слышно работу противовоздушной обороны. Информацию о том, что украинские воины "работали" по целе в небе потверждал и городской глава Киева. По состоянию на 17:09 взрывов над Киевом уже не слышно.