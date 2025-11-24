UA

У Києві продовжать відключати світло 25 листопада: оприлюднено графіки

Ілюстративне фото: в Україні 25 листопада відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 25 листопада, побутовим споживачам продовжать відключати електроенергію за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

За інформацією компанії, у столиці плануються такі обмеження електропостачання:

  • черга 1.1 - без світла з 05:30 до 10:00 та з 16:00 до 20:30;
  • черга 1.2 - без світла з 08:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:30;
  • черга 2.1 - без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:30;
  • черга 2.2 - без світла з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 20:30;
  • черга 3.1 - без світла з 00:00 до 00:30 та з 09:30 до 13:00;
  • черга 3.2 - без світла з 00:00 до 00:30, з 09:30 до 13:00 і з 20:00 до 23:30;
  • черга 4.1 - без світла з 09:30 до 13:00;
  • черга 4.2 - без світла з 00:00 до 02:30, з 09:30 до 13:00 і з 20:00 до 23:30;
  • черга 5.1 - без світла з 12:30 до 16:30 і з 23:00 до 24:00;
  • черга 5.2 - без світла з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
  • черга 6.1 - без світла з 12:30 до 16:30;
  • черга 6.2 - без світла з 02:00 до 06:00 і з 12:30 до 16:30.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" попереджали, що у вівторок, 25 листопада, в Україні для побутових споживачів діятимуть графіки відключень світла обсягом від 0,5 до 2,5 черги.

Також заплановані й графіки обмеження потужності для промисловості.

Такі графіки енергетики змушені застосовувати через російські удари. Нещодавно в Міненерго повідомили, що внаслідок атак ворога в Україні пошкоджено всі великі теплові електростанції та гідроелектростанції.

Атаки тривають щодня. Зокрема, сьогодні, 24 листопада, ввечері через російський удар в Одесі частково зникло світло.

