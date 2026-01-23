У Києві приспустять головний прапор України: що сталось

Чому прапор у столиці приспустять

Згідно з інформацією КМДА, головний прапор України у Києві приспустять тимчасово - через прогнозований на сьогодні (23 січня) сніг.

Громадянам повідомили, що прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов - для збереження полотнища від можливого:

обмерзання;

пошкодження.

"Під час снігопаду прапор приспускають, оскільки волога й сніг збільшують вагу полотнища та навантаження на трос і лебідку, що може призвести до пошкоджень", - пояснили у КМДА.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Чим особливий головний прапор України

Головний (а також найбільший) державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року - напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня.

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни.

Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають:

або через погіршення погодних умов;

або для проведення регламентних робіт.

Прогноз погоди по Києву та області

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода по місту Києву та Київській області сьогодні - хмарна. Ймовірний невеликий сніг.

На дорогах - подекуди ожеледиця. Вітер - східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень при цьому:

у Києві - 5-7 градусів морозу;

по області - 2-7 градусів морозу.

Прогноз погоди для Києва та області на сьогодні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)