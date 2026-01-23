UA

У Києві приспустять головний прапор України: що сталось

Головний прапор України у Києві тимчасово приспустять (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 23 січня, у Києві тимчасово приспустять головний і найбільший прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Чому прапор у столиці приспустять

Згідно з інформацією КМДА, головний прапор України у Києві приспустять тимчасово - через прогнозований на сьогодні (23 січня) сніг.

Громадянам повідомили, що прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов - для збереження полотнища від можливого:

  • обмерзання;
  • пошкодження.

"Під час снігопаду прапор приспускають, оскільки волога й сніг збільшують вагу полотнища та навантаження на трос і лебідку, що може призвести до пошкоджень", - пояснили у КМДА.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Чим особливий головний прапор України

Головний (а також найбільший) державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року - напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня.

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни.

Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають:

  • або через погіршення погодних умов;
  • або для проведення регламентних робіт.

Прогноз погоди по Києву та області

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода по місту Києву та Київській області сьогодні - хмарна. Ймовірний невеликий сніг.

На дорогах - подекуди ожеледиця. Вітер - східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень при цьому:

  • у Києві - 5-7 градусів морозу;
  • по області - 2-7 градусів морозу.

Прогноз погоди для Києва та області на сьогодні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше мешканців і гостей Києва попередили, що в одному з районів міста може бути забруднення повітря.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, чи правда, що погодні умови взимку можуть впливати на погіршення якості повітря (його забруднення) у містах.

Читайте також, чому -25 градусів взимку - не аномалія, та чи загрожує Україні "сибірський вибух".

